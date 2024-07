Scalo merci a Lamezia Terme, Furgiuele: «Il lavoro compiuto presto darà i suoi frutti»

il commento

LAMEZIA TERME «Dopo il sopralluogo tecnico operativo svoltosi ieri, ho ragione di credere che siamo vicini ad una svolta concreta per quel che concerne il rilancio dello scalo merci di Lamezia Terme. Stiamo parlando di una infrastruttura dal grande valore commerciale che dispone di tutte le potenzialità per poter arrecare vantaggi di vario genere alla città della piana». E’ quanto dichiara, in una nota, Domenico Furgiuele deputato della Lega.

«D’altro canto, questa evidenza è stata confermata anche dal qualificato pool ingegneristico che ho avuto il piacere di accompagnare durante le fasi dell’attenta verifica portata a compimento nella mattinata di ieri. Innanzi al piazzale dello scalo merci sono state, infatti, esposte con meticolosità le linee di intervento necessarie alla riattivazione di un dispositivo logistico indispensabile per lo sviluppo regionale e, in maniera particolare, dell’area baricentrica della Calabria», continua.

«Ringrazio, pertanto, il Gruppo FS insieme a Unindustria e Comune di Lamezia, per aver dato seguito al lavoro preliminare che abbiamo insieme iniziato a livello parlamentare e ministeriale. Sono fiducioso che presto la vocazione commerciale di Lamezia sarà gratificata per come essa merita», conclude Furgiuele.