Fine del caldo intenso (anche) in Calabria: piogge e temporali in arrivo

le previsioni

La settimana in arrivo porterà un po’ di sollievo dal caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni, grazie ad un contesto meno caldo, più ventilato e con anche qualche acquazzone. Secondo “Ilmeteo.it”, infatti, già nel corso del fine settimana abbiamo notato evidenti segnali di indebolimento della struttura anticiclonica di matrice africana che tanto sole e soprattutto tanto caldo ha provocato nei giorni scorsi. Ora la circolazione ha subito un moderato cambiamento che ci accompagnerà anche per gran parte della nuova settimana. L’arrivo di venti più freschi, oltre ad averci regalato un primo seppur timido ritorno ad un clima meno bollente, specialmente al Nord e su parte del Centro, non sarà priva di conseguenze anche dal punto di vista meteo. Nei prossimi giorni, già a partire da Lunedì 22, soprattutto nelle ore più calde della giornata, si prevedono episodi di instabilità atmosferica, particolarmente evidenti sui rilievi alpini e appenninici. Non sono da escludere alcuni disturbi, sotto forma di acquazzoni e isolati temporali, anche nelle zone pianeggianti adiacenti, più probabili nelle regioni settentrionali e centrali.

Attesi temporali al Sud

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Dalla tarda mattinata di lunedì 22 luglio, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 22 luglio, allerta gialla su Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e gran parte di Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia.

Il resto della settimana

Un ulteriore, seppur sempre contenuto calo termico, è atteso poi tra Mercoledì 24 e Giovedì 25, quando una nuova massa d’aria fresca in quota provocherà una diminuzione delle temperature anche al Sud, estendendo così il sollievo termico a tutta la Penisola. Va comunque sottolineato come questa parentesi meno calda non sarà certo una svolta sul fronte climatico e tanto meno una rottura stagionale. Anzi, a dir il vero, questa parentesi di clima meno bollente sembra pure destinata a durare poco. Le previsioni indicano che già sul finire della nuova settimana, l’alta pressione di origine africana potrebbe riprendere vigore, estendendo nuovamente la sua influenza su tutto il territorio nazionale.