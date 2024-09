Serie B, il Cosenza perde in casa contro il Sassuolo: decisiva la rete di Laurienté

la sconfitta

COSENZA l Sassuolo conquista la seconda vittoria esterna consecutiva. Dopo la Carrarese, gli emiliani di Grosso battono anche il Cosenza al “Marulla”. Ai neroverdi, pericolosi in avvio con Mulattieri e nel finale di prima frazione con Iannoni (bravo Micai in entrambe le circostanze), basta il gol di Laurienté all’inizio del secondo tempo. La ripartenza dei neroverdi è fulminea, l’attaccante francese segna il gol partita dopo essersi involato in area. Il Cosenza prova ad opporsi alla sconfitta nel finale ma il palo dice no al colpo di testa di Mazzocchi poi Rizzo Pinna calcia in diagonale ma trova sulla sua strada la risposta di Moldovan.

TABELLINO

COSENZA: Micai; Venturi (83′ Zilli), Camporese, Caporale; Ciervo (62′ Kourfalidis), Charlys (46′ Rizzo PInna), Kouan, D’Orazio (62′ Ricci); Florenzi; Mazzocchi, Strizzolo (71′ Sankoh). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Mauri, Hristov. All. : Alvini

SASSUOLO: Moldovan; Lovato (50′ Muharemovic), Romagna, Odenthal (46′ Doig); Paz, Iannoni (Pierini), Boloca, Thorstvedt (75′ Lipani), Pieragnolo (46′ Obiang); Laurienté, Mulattieri. In panchina: Satalino, Missori, Ghion, Toljan, Moro, D’Andrea, Russo. All. : Grosso

MARCATORI: 51′ Laurientè

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Tofo e Belsanti. Quarto ufficiale: Mucera della sezione di Palermo. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. Avar: Oreste Muto di Torre Annunziata.

