Noi Moderati per la Calabria, Pitaro responsabile enti locali

la nomina

Il responsabile nazionale per gli Enti Locali Pino Bicchielli e il commissario per la regione Calabria Pino Galati, di Noi Moderati, hanno nominato l’avvocato Vito Pitaro responsabile per gli Enti Locali di Noi Moderati in Calabria.

«La volontà di radicare sui territori il nostro partito e la consapevolezza della sua indubbia esperienza e conoscenza della realtà amministrativa e politica degli Enti Locali – scrivono Bicchielli e Galati – anche alla luce dei prossimi appuntamenti congressuali dell’Anci, ci suggeriscono di conferirgli l’incarico di responsabile degli Enti Locali del nostro partito per la regione Calabria. Siamo certi che le sue qualità porteranno presto i risultati sperati e che con il suo lavoro il nostro progetto politico avrà un’importante affermazione». «Nell’augurarti il nostro più caloroso buon lavoro, ti salutiamo con affetto».