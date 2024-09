Cosenza in apprensione per Fumagalli e Ciervo. A Bari serve un pronto riscatto

calcio serie b

COSENZA Si avvicina per il Cosenza la sfida di Bari, in programma sabato 28 settembre alle 15. Una partita che per i Lupi arriva dopo il pesante e immeritato ko casalingo contro il Sassuolo che ha riportato la squadra di Alvini nelle zone calde della classifica, tenendo conto, ovviamente, della penalizzazione di 4 punti. Al “San Nicola” Micai e compagni troveranno un avversario in forma smagliante, reduce da due vittorie consecutive contro Mantova e Frosinone, quest’ultima ottenuta con un netto 3-0 esterno che non ha lasciato scampo alla squadra allenata da Vivarini. Ma, considerata la posizione di classifica, i silani non possono più permettersi passi falsi, ecco perché in queste ore si sta facendo di tutto per recuperare due elementi di primo piano come Fumagalli e Ciervo, il primo out nel match contro il Sassuolo per un problema alla caviglia, il secondo uscito contro i neroverdi a gara in corso per un guaio muscolare. Lo staff medico sta lavorando sodo per rimetterli in sesto, ma non sarà semplice. Soprattutto sulla fascia destra, generalmente occupata da Ciervo, in questo momento Alvini non può contare su valide alternative: Martino e Cimino non sono ancora al top della condizioni. (redazione@corrierecal.it)

