“Gentlemen 2”, il pm chiede 10 anni di carcere per Francesco Faillace

COSENZA Il pubblico ministero della Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro, Stefania Paparazzo, ha invocato una pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di Francesco Faillace, coinvolto nell’inchiesta “Gentlemen 2”. Il gup del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti, sta giudicando gli imputati che hanno optato per il rito alternativo. Faillace, ritenuto esponente delle cosche della Sibaritide, è imputato anche nel processo scaturito dall’inchiesta “Athena” contro la ‘ndrangheta che insiste nel territorio sibarita. Il 41enne, inoltre, è indagato in qualità di esecutore materiale del duplice omicidio di Maurizio Scorza e della moglie 38enne Hanene Hedhli. Il provvedimento scaturisce dalle complesse attività di indagine, coordinate dalla Dda di Catanzaro ed eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza guidati dal tenente colonnello Dario Pini, in relazione al duplice omicidio consumato il 4 aprile 2022 a Castrovillari. E per il quale, il 14 maggio scorso, la Corte d’Assise di Cosenza ha pronunciato nei confronti di Francesco Adduci giudizio di condanna, di primo grado, a 21 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario premeditato con l’aggravante mafiosa. (f.b.)