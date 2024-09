La “Primavera del Cinema italiano” a Cosenza, sabato la consegna del “Premio Federico II”

l’evento

COSENZA «Anche quest’anno non poteva mancare, all’interno della Primavera del Cinema, una sezione interamente dedicata ai cortometraggi e all’importanza che possono avere nella scoperta e nella crescita dei giovani registi. In pochi minuti devono essere in grado di raccontare storie, suscitare emozioni e coinvolgere gli spettatori, facendo emergere le loro capacità registiche». Ad affermarlo Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e ideatore de “La Primavera del Cinema italiano Film Fest-Premio Federico II”, kermesse sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission.

Il programma

Giovedì 26 settembre, a partire dalle ore 18.00, al Cinema Citrigno di Cosenza, saranno proiettati i quattro cortometraggi selezionati dal direttore artistico, Massimo Galimberti, e dalla Fice (Federazione italiana Cinema d’essai): “Caramelle” (cartoon) di Matteo Panebarco, “Old Tricks” di Victor Ivanov; “Recomaterna” di Giuseppe Sangiorgi, “Split Ends (Doppie punte)” di Alireza Kazemipour. A seguire la proiezione dei cortometraggi sostenuti dalla Calabria Film Commission: “Bismillah” di Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello come miglior cortometraggio; “Penalty” di Aldo Iuliano, che ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo; “Corpo vivo fra gli alberi” di Alessia Palermo. La sera, invece, alle ore 20.30, al Cinema Citrigno, si terrà la proiezione del film “I Dannati” (concesso da Lucky Red, partner del festival), pellicola vincitrice del premio per la miglior regia al Festival di Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”. È il primo lungometraggio di finzione del regista Roberto Minervini, che abbandona per la prima volta il genere documentario a cui ci aveva abituato.

Il festival proseguirà venerdì 27 settembre con la sezione dedicata al “Cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission”. Alle ore 17.00, nella sede di Confindustria Cosenza, sarà illustrato il Bando Produzioni 2024, misura a sostegno delle produzioni audiovisive che “candideranno opere cinematografiche intenzionate a scegliere per le proprie opere le bellezze paesaggistiche, i luoghi naturali e i contesti contemporanei che la Calabria offre come set a cielo aperto e ambientazioni narrative”. All’incontro parteciperanno il commissario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande; il presidente regionale Confindustria Calabria “Sezione Cinema e spettacoli”, Giuseppe Citrigno; la consigliera delegata alla Cultura per il Comune di Cosenza, Antonietta Cozza; il project manager della Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese e Luca Ardenti della Calabria Film Commission.

La sera, alle 20.00, al Cinema Citrigno, si terrà un incontro con la giornalista Rai Stella Bruno. Intervistata dal giornalista di Rai Sport, Massimo Proietto, ci racconterà aneddoti, retroscena, curiosità della Ferrari e dei Gran Premi di Formula Uno. A seguire la proiezione del film “Ferrari” di Michael Mann.

Louis Garrel, Laura Morante, Isabella Ragonese, Giampaolo Morelli e Vinicio Marchioni saranno gli ospiti dell’ultima serata de “La Primavera del Cinema Film Fest – Premio Federico II”, che si terrà sabato 28 settembre, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza. Intervistati dal giornalista Rai Massimo Proietto, ci racconteranno ciò che avviene dietro la macchina da presa, le esperienze sui set, aneddoti e curiosità sulla loro vita professionale.

C’è grande attesa per l’arrivo dell’attore, regista e sceneggiatore francese Louis Garrel. Cresciuto in una famiglia intrisa di arte e cinema, figlio del regista Philippe Garrel e dell’attrice e regista Brigitte Sy, suo nonno, Maurice Garrel, era un attore acclamato, ha iniziato a lavorare fin da piccolo. A sei anni esordisce come attore nel film del padre “Les baiers de secours”, per poi studiare recitazione e diplomarsi al Conservatorio nazionale superiore di Arte Drammatica di Parigi. È uno dei volti più amati del cinema europeo, nel 2003 con “The Dreamers” di Bernardo Bertolucci, arriva il successo internazionale, nel 2005 recita nel film “Les amants régulier” vincendo il Premio Cesar. E ancora: recita in “Sant Laurent”, “Il mio Godard”, “Little Woman”, “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski e “Rifkin’s Festival” di Woody Allen, “Le Vele Scarlatte” di Pietro Marcello, “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido, “I tre Moschettieri” nel 2023. Numerosi i film che l’hanno visto protagonista nel corso degli anni e dal 2008 Garrel passa dietro la macchina da presa per iniziare la sua carriera anche da regista. Con il film “L’Innocente” – quarto film da regista – ha vinto il Premio César 2023 per la Migliore attrice non protagonista (Noémie Merlant) e per la Miglior sceneggiatura originale.

Tutti gli eventi e le proiezioni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Il festival, sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission, è realizzato anche con il patrocinio di: Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), Fice (Federazione italiana cinema d’essai), Comune di Cosenza, Confindustria Cosenza, Università della Calabria e Medusa Film.

