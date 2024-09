Mario Occhiuto nominato componente del comitato ristretto per la riforma del calcio

i lavori

ROMA «Si è tenuta oggi la prima riunione del Comitato ristretto per l’affare numero 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Dopo il ciclo di audizioni che si è concluso prima dell’estate e che ha raccolto le testimonianze dei rappresentanti istituzionali del mondo del calcio e degli esperti del settore, il lavoro del Comitato si concentra ora nell’approfondimento delle varie proposte e nella redazione della risoluzione come atto di indirizzo al governo, per avviare quella riforma del mondo del calcio sempre più necessaria e urgente. Sono certo che lavoreremo in maniera proficua e positiva e in un clima di collaborazione e condivisione tra tutte le forze politiche». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, componente del Comitato ristretto sulla riforma del calcio.