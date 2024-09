A Cosenza arriva l’All Star Game, domenica a Spezzano Sila la sfida tra le stelle della Futsal League dell’Us Acli

calcio

COSENZA Tutto pronto per la tanto attesa prima edizione dell’All Star Game. I migliori giocatori della Futsal League dei campionati Us Acli di Cosenza, si ritroveranno su un unico campo domenica, dalle 18,30. Una manifestazione promossa da iMARCOs per celebrare i migliori giocatori della stagione 2023-2024, con lo scopo di far cementare ulteriormente i rapporti tra le varie società coinvolte nei campionati Over (Premier League, Championship, League One e Corporate) e proseguire sul solco dei primi eventi già realizzati (Fustal Supercup e Futsal Championship vinte dall’Armazem; Futsal Corporate vinta da NTT Futsal) nel corso della nuova season.

Cos’è l’All star game

Il nome “All star game” è un richiamo alla più quotata kermesse a stelle e strisce che riunisce i top del basket Nba su unico parquet e li mette in mostra tra partite e varie challenge. Us Acli e iMARCOs, con le dovute proporzioni, sono rimasti fedeli a questi concetti, incluso quello di far gareggiare ogni partecipante con la maglia della propria squadra di appartenenza nella Futsal League. Gli arbitri distingueranno i giocatori dei due team grazie a una fascia colorata e ognuna delle quattro squadre avrà la propria: rossa, blu, verde e gialla. I capitani delle squadre saranno Marco Soliberto, Marco Falace (ovvero le due anime pulsanti de iMARCOs), Guido Astorino (“Guanto d’oro” della Futsal League in carica) e Luciano Massimilla (“Pallone d’oro” della Futsal League in carica).

Le challenge

La classifica finale, che decreterà la squadra vincitrice, sarà stilita in base ai punti collezionati nel corso di due sfide: la crossbar challenge (prendere la traversa con un tiro dalla distanza su palla da fermo), gli shootout (rigori in movimenti). Alla somma di queste due challenge si aggiungerà l’esito della partita (in gara la prima contro la quarta e la seconda dopo la terza in base alla classifica stilata dopo le prime due sfide): ogni gol equivarrà a un punto in classifica. Previsti anche bonus e malus.

Gli ospiti d’eccezione

Nel corso della manifestazione, che avrà come presentatrice Manola Federico, si esibiranno rappresentanti del Cus Cosenza Calcio femminile, i ragazzi dell’Ets Asd Totò for special ones, alcuni calciatori della Pirossigeno Cosenza – squadra che milita per il secondo anno di fila nel campionato di serie A di calcio a 5, e l’ex gloria del Cosenza calcio Allan Baclet, testimonial della manifestazione. Tra i presenti anche la delegata provinciale del Coni, Francesca Stancati, e il presidente del Comitato regionale dell’Us Acli, Pierfrancesco De Napoli.

La location

Ospiterà la manifestazione targata Us Acli-iMARCOs Casa Calabria Young, struttura di Spezzano Sila dell’Asd che partecipa anche alla Futsal League, gestita da Romualdo Rizzo, che ha subito sposato la causa dell’All Star Game.