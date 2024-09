Cosenza calcio, l’11 ottobre verrà discusso il ricorso del club silano sul -4 in classifica

calcio serie b

COSENZA Verrà discusso il prossimo 11 ottobre il ricorso del Cosenza calcio contro la penalizzazione di 4 punti in classifica decisa dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps nella stagione scorsa. A dare la notizia è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda. Il club silano punta deciso all’annullamento totale del -4, ma la sensazione, al momento, è che la penalizzazione possa essere solo dimezzata. Al momento il Cosenza occupa la terzultima posizione in classifica nel campionato di serie B a quota 4 punti. Con quattro punti in più sarebbe ottavo. Domani pomeriggio i Lupi di Massimiliano Alvini affronteranno in trasferta il Bari.

LEGGI ANCHE

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato