Cosenza, ingerisce della cannabis: resta in prognosi riservata la bimba di due anni

il caso

COSENZA È ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale dell’Annunziata a Cosenza, la piccola di due anni che ingerito accidentalmente della sostanza stupefacente. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata essendo intubata e in ventilazione assistita. Da quanto si è appreso, le condizioni cliniche della piccola sono stabili, ma continua il coma farmacologico. E’ stato eseguito – nelle scorse ore – un controllo con elettroencefalogramma e si resta in attesa del referto definitivo degli esami tossicologici.

Sul fronte delle indagini, per il momento, vige il più stretto riserbo. La bimba era arrivata in Pronto soccorso nella tarda serata giovedì 26 settembre, a consegnarla nelle mani dei medici sono stati proprio i genitori, che avrebbero solo riferito che la figlia non rispondeva più agli stimoli. I sanitari hanno avviato tutti i controlli e allertato gli agenti del posto di polizia dopo aver effettuato gli esami tossicologici. (Elv.Mad.)