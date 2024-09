Crotone, Monsignor Maniago nominato amministratore della Diocesi

L’ANNUNCIO

CROTONE – L’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, si è insediato oggi come amministratore apostolico della Diocesi di Crotone-Santa Severina, carica che rivestirà fino alla nomina del nuovo arcivescovo. L’annuncio è stato dato oggi nella chiesa dell’Immacolata dal vescovo, Angelo Panzetta, che lascia Crotone dopo la nomina a vescovo coadiutore di Lecce. É stato proprio monsignor Panzetta a leggere il documento di nomina di Maniago che era stato trasmesso il 25 settembre dalla Nunziatura Apostolica della Santa Sede ed in vigore dal giorno successivo. Panzetta, che a sua volta era stato amministratore apostolico della Diocesi di Catanzaro-Squillace fino alla nomina di Maniago, ha ringraziato “di cuore”, a nome di tutta la comunità, l’arcivescovo di Catanzaro «per avere accettato con generosità di assumere questa nuova responsabilità, che certamente aumenterà il peso del suo lavoro e della sua responsabilità per alcuni mesi. Vengo a Crotone – ha detto, da parte sua, monsignor Maniago – con rispetto e con grande attenzione. Cercherò di ascoltare e, soprattutto, inviterò questa comunità a continuare il cammino, forte di tutto ciò che è stato già seminato e coltivato. Quando verrà il nuovo vescovo voglio che ci trovi con le mani sull’aratro a lavorare, in modo tale che possa guidarci verso i nuovi orizzonti che ci aspettano come Chiesa e come Diocesi». (ANSA)

