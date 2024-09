Arrical, ecco i Comuni (e relativi sindaci) eletti nel Consiglio direttivo

dalla regione

CATANZARO Si sono concluse le operazioni di voto per l’individuare i Comuni che costituiranno il Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria, una delle prime riforme regionali targate Roberto Occhiuto. Un voto che arriva a oltre due anni di distanza dall’istituzione dell’Autorità, oggi gestita dal commissario straordinario Bruno Gualtieri. Arrical è stata istituita dalla legge regionale numero 10 dell’aprile 2022, prendendo il posto della soppressa Aic-Autorità idrica della Calabria. La legge ha individuato l’Arrical come l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani: all’Autorità partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. Con il voto, riservato soltanto ai sindaci, le amministrazioni locali entrano di fatto ai vertici dell’”Egato” (l’ente di governo dell’ambito territoriale regionale) attraverso cui è stata centralizzata la governance di acqua e rifiuti. Il “direttivo” di Arrical è composto da 40 rappresentanti dei Comuni, compresi i 7 Comuni che vi fanno parte di diritto (i cinque capoluoghi più Corigliano-Rossano e Lamezia Terme). Gli altri 33 componenti sono stati distribuiti tra le province in modo da garantire “una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale” sulla base della popolazione residente e suddivisi in cinque fasce demografiche: 15 del Cosentino (4 di fascia “a”, 2 di fascia “b”, 3 di fascia “c”, 4 di fascia “d”, 1 di fascia “e”), 10 della Città metropolitana di Reggio (2 di fascia “a”, 1 di fascia “b”, 2 di fascia “c”, 3 di fascia “d”, 1 di fascia “e”), 7 del Catanzarese (1 di fascia “a”, 0 di fascia “b”, 3 di fascia “c”, 1 di fascia “d”, 1 di fascia “e”); 4 del Crotonese (0 di fascia “a”, 1 di fascia “b”, 0 di fascia “c”, 1 di fascia “d”, 1 di fascia “e”); 4 del Vibonese (0 di fascia “a”, 0 di fascia “b”, 1 di fascia “c”, 1 di fascia “d”, 1 di fascia “e”). I seggi per votare sono stati allestiti nella sede di ciascun Comune capoluogo.

Gli eletti

Questi i Comuni – e relativi sindaci – eletti nel Consiglio direttivo d’ambito di Arrical, fermo restando che si tratta di dati e nomi ufficiosi e che sono necessari i prossimi adempimenti per l’ufficialità della composizione dell’organismo.

Provincia di Catanzaro: Botricello (Simone Puccio), Sellia Marina (Walter Placida), Soverato (Daniele Vacca), Feroleto (Pietro Fazio), Cicala (Alessandro Falvo). Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo di Arrical i Comuni di Catanzaro (Nicola Fiorita) e di Lamezia Terme (Paolo Mascaro).

Provincia di Cosenza: Rende (Commissione straordinaria), Cassano (Gianni Papasso), Montalto Uffugo (Biagio Antonio Faragalli), Amantea (Vincenzo Pellegrino), Paola (Giovanni Politano), Mendicino (Irma Bucarelli), Bisignano (Francesco Fucile), Praia a mare (Antonino De Lorenzo), Lattarico (Antonella Blandi), Celico (Matteo Lettieri), Fagnano (Raffaele Giglio), Altomonte (Giampietro Coppola), Laino Castello (Giovanni Cosenza). Sono componenti di diritto i Comuni di Cosenza (Franz Caruso) e di Corigliano Rossano (Flavio Stasi).

Provincia di Crotone: Cirò Marina (Sergio Ferrari), Rocca di Neto (Alfonso Dattolo), San Nicola dell’Alto (Luigi Rizzuti). E’ componente di diritto il Comune di Crotone (Vincenzo Voce).

Provincia di Reggio Calabria: Palmi (Giuseppe Ranuccio), Locri (Giuseppe Fontana), Caulonia (Francesco Cagliuso), Rizziconi (Alessandro Giovinazzo), Sant’Ilario dello Ionio Pasquale Brizzi), Anoia (Alessandro Demarzo), Oppido Mamertina (Giuseppe Morizzi), Ferruzzano (Domenico Silvio Pizzi). E’ componente di diritto la Città Metropolitana di Reggio Calabria (Giuseppe Falcomatà).

Provincia di Vibo Valentia: Serra San Bruno (Alfredo Barillari), San Gregorio D’Ippona (Pasquale Farfaglia), Polia (Luca Alessandro). E’ componente di diritto il Comune di Vibo Valentia (Enzo Romeo). (c. a.-g. m.)

