La magia del Reventino nel meeting dedicato all’escursionismo

natura e salute

Il Meeting della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) – Comitato Regionale Calabria 2024 è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della natura e del trekking. Questo evento rappresenta un’occasione unica per condividere esperienze, scoprire nuovi territori e promuovere la cultura escursionistica nel nostro territorio. L’evento regionale sarà ospitato, quest’anno, nella valle del Reventino, tra Serrastretta e Soveria Mannelli nei giorni 5 e 6 ottobre 2024, ad organizzare la tre giorni è stata L’associazione Edrevia – La tribù degli alberi, in collaborazione con il comitato regionale FIE (Federazione italiana escursionismo) Calabria, con l’intento di promuovere e valorizzare, attraverso escursioni e dibattiti sul tema, i luoghi, la storia, il paesaggio. L’apertura dei lavori è fissata per il pomeriggio di venerdì 4 ottobre alle 18.00, nella sala meeting di Palazzo Pingitore a Serrastretta.

Il meeting vedrà la partecipazione di circa 200 appassionati del settore, guide escursionistiche e associazioni provenienti da tutta la Calabria. Durante le tre giornate avremo modo di discutere delle nuove iniziative della Federazione Italiana Escursionismo, esplorare sentieri suggestivi e promuovere la tutela del nostro patrimonio naturalistico.







Che cos’è il Meeting Fie Calabria

Un luogo di amicizia e di incontro tra le associazioni che aderiscono alla Federazione Italiana Escursionismo. Un luogo dove si possa costruire condivisione delle esperienze di cammino e di escursionismo, di formazione e di crescita, di ascolto e di reciproco supporto, percorrendo giorno dopo giorno “sentieri” sempre nuovi e diversi e predisponendosi al futuro sicuri di raggiungere la meta, per migliorarsi o anche soltanto per godere del gusto del camminare. Viaggiare, camminare, osservare, visitare luoghi, incontrarsi … Con l’evento annuale del meeting si vuole porre l’accento sul quello che rappresenta questa nostra passione. Escursionismo, un termine che si presta a diverse interpretazioni. Noi della F.I.E. pensiamo che l’escursionismo, come diverse altre attività promosse dalla federazione, sia esso rivolto agli adulti o giovanile o scolastico o ancora dedicato alle persone con disabilità, sia un modo per scoprire piccoli angoli di mondo più o meno conosciuti, “curiosare” e riscoprire il piacere di muoversi lentamente, a piedi, e silenziosamente, per osservare e sentire cose che normalmente sfuggono alla percezione. Recuperare il contatto con l’ambiente, ascoltare i rumori del bosco ed il soffio del vento. Vedere con occhi nuovi, saper cogliere i particolari ed i segni lasciati dall’uomo. Meravigliarsi della forza della natura. La F.I.E. identifica nell’escursionismo, un importante mezzo per valorizzare e far conoscere territori ed aree naturalistiche minori tagliate fuori dai circuiti di massa e per questo, molto probabilmente, più autentiche e capaci di dare emozioni. Il meeting è un momento di confronto su questi temi e sul valore dell’amicizia e della condivisione, un luogo in cui il camminare e il dialogo si incontrano per dar vita a nuove esperienze di apprendimento e conoscenza.