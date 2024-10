L’addio a Guarasci 50 anni fa, la Regione Calabria ricorda il suo primo presidente

l’omaggio

REGGIO CALABRIA “A cinquanta anni dall’incidente stradale del 2 ottobre 1974 avvenuto a Polla, che ha visto la morte del primo presidente della Regione Calabria durante un viaggio a Roma per difendere il posto di lavoro di migliaia di tute blu del tessile di Cetraro, il Consiglio regionale – nel ricordare il tragico evento e osservare un minuto di raccoglimento – esprime sentimenti di sincera gratitudine per l’impegno, politico e umano, dispiegato a favore delle comunità calabresi dal prof. Antonio Guarasci”. È quanto ha affermato il presidente Filippo Mancuso, aprendo i lavori del Consiglio regionale in occasione del cinquantesimo anno dalla scomparsa del primo Presidente della Regione Calabria nato il 7 maggio 1918 a Rogliano. “Antonio Guarasci è stato un lungimirante uomo delle Istituzioni – ha aggiunto Mancuso – che ha saputo agire per il bene comune, adoperandosi a traghettare la Calabria verso nuovi orizzonti, riuscendo a interrompere, a pochi anni dall’istituzione delle Regioni, il centralismo statale e a dare voce e spazio all’autonomia decisionale dei territori, affrontando anche la piaga della disoccupazione e delle ‘storiche arretratezze’ della Calabria”. Per Mancuso “Antonio Guarasci, con il suo profilo umano e la sua storia politica, rimane tutt’oggi un esempio di integrità etica a cui ispirarci nel quotidiano svolgimento delle nostre prerogative e, allo stesso tempo, rappresenta un monito, per tutti noi, a fare di più e meglio, ampliando la partecipazione dei cittadini alle scelte della Regione, e per dare, con la necessaria spinta all’innovazione che il nostro tempo esige, risposte ai problemi attuali della nostra Calabria”. Ha infine sottolineato il presidente Mancuso: “In questa circostanza, ricordiamo anche le figure di altri tre consiglieri regionali della prima legislatura venuti a mancare agli inizi degli anni ’70, anche loro convinti regionalisti: Giorgio Liguori, Consolato Paolo Latella e Giuseppe Fragomeni. I primi due morti nell’adempimento del loro mandato istituzionale: Liguori, membro della Commissione Statuto, il 21 dicembre 1970, in un incidente stradale mentre si recava alla seduta del Consiglio regionale; Latella, assessore alla sanità, il 3 gennaio 1974, a seguito di un’emorragia cerebrale che l’aveva colpito sei giorni prima nell’aula del Consiglio regionale; Fragomeni, il 21 aprile 1975, a poche settimane dalla fine della legislatura”.

Il messaggio di Occhiuto

Anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha inteso esprimere un messaggio in ricordo di Guarasci. “Vorrei associare anche il governo regionale ai sentimenti espressi dal Consiglio regionale. Guarasci è stato un presidente lungimirante, collaborando con Mancini, Antoniozzi, Misasi e con quanti vollero l’istituzione dell’Università della Calabria. Oggi è bello consegnare alla sua memoria il fatto che le generazioni successive hanno saputo far tesoro di quella sua felice ispirazione. Noi – ha aggiunto Occhiuto – dobbiamo sentirci responsabili di seguire una storia che Guarasci ha avviato. Guarasci era un regionalista ma aveva la capacità di declinare questo regionalismo in una chiave di equità e solidarietà: insieme al presidente della Regione Lombardia Bassetti condivideva la visione di un regionalismo ma all’interno di un disegno di una regione che fosse prossima ai cittadini, e a tutti i cittadini. Il mio auspicio è che quel clima possa tornare a essere presente quando si pensa di costruire la regione e il Paese del futuro”. (c. a.)

LEGGI ANCHE

Antonio Guarasci ulivista ante litteram e uomo da campo largo

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato