Sam 2024, l’Asp di Cosenza aderisce all’iniziativa “Io allatto a Km 0”

l’iniziativa

COSENZA Anche quest’anno in occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento (SAM), il Coordinamento dei Consultori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza aderisce all’iniziativa regionale “Io allatto a Km 0”. Il tema della SAM2024 riguarda la sopravvivenza, la salute e il benessere. Si vuole mettere in evidenza la necessità di incrementare il sostegno all’allattamento per ridurre le disuguaglianze sociali. Allearsi con i soggetti e gli enti per aumentare la collaborazione e il sostegno all’allattamento è uno degli obiettivi sostenibili dell’ONU e rappresenta anche lo spirito di questa iniziativa che vede insieme diversi attori, Asp, enti Locali e Associazioni di volontariato in rappresentanza delle mamme, insieme con l’unico obiettivo di collaborare al fine di promuovere l’alimentazione naturale sin dalla nascita e sostenere i genitori nel compito di accogliere e far crescere sani i propri figli, come raccomandano da decenni le organizzazioni internazionali che si occupano di tutela della nascita e della crescita (l’Oms e l’Unicef) e come previsto dalle attività del Programma 11 del Piano Regionale per la Prevenzione, 2020-2025 “Promozione della salute della donna e del bambino/a nei primi 1000 giorni di vita”.

Nei primi sei mesi di vita il latte materno rappresenta l’alimento perfetto, non replicabile, dai vantaggi innumerevoli sull’intero organismo poiché favorisce una crescita globale che integra gli aspetti biologici, psicologici e sociali, come dimostrato dalle evidenze scientifiche. Ogni anno la SAM permette di affermare questa verità e di diffonderla cercando di arrivare a tutte le donne e gli uomini che decidono di dare origine ad una nuova vita. Per tutto il mese di ottobre i Consultori Familiari in stretta sinergia con il dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria e il management Aziendale, insieme ai Punti Nascita, Pediatri di Famiglia, enti locali ed associazioni di volontariato, presenti sul territorio provinciale, proporranno iniziative volte a dare informazioni riguardante la salute delle donne, delle bambine e dei bambini nella fascia 0-3 anni. Numerose saranno le attività previste e per ricevere informazioni si potrà contattare il consultorio di riferimento, i cui numeri si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=contatti&area=0&nome=consultor.

