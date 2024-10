trasporti

CATANZARO Al fine di migliorare la fruibilità dei servizi di Trasporto Pubblico, la Regione Calabria ha autorizzato la Società Ferrovie della Calabria, nell’ambito dei servizi espletati nel comprensorio vibonese, a prevedere un’intensificazione dei servizi sulla relazione Vibo Valentia – Stazione RFI di Vibo/Pizzo, in modo da ridurre gli intervalli tra una corsa di collegamento e la successiva, favorendo l’interscambio con i treni sia regionali che a lunga percorrenza in transito dalla stazione.

«Ho incontrato presso la cittadella regionale -dichiara l’assessore allo sviluppo economico, Rosario Varì- l’ingegnere Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovie della Calabria, e ho chiesto, in accordo con il Collega delegato ai trasporti, Gianluca Gallo, di incrementare le corse di collegamento tra la stazione di Vibo Pizzo e il centro città, nonché tra la stazione e le aree costiere (Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Pizzo).

Da domattina il collegamento tra Vibo centro e la stazione sarà potenziato e da lunedì prossimo, 7 ottobre, ulteriormente incrementato. Tale soluzione va anche nella direzione di dare risposta concreta alla problematica sorta in relazione all’impossibilità di sostare nelle aree contigue alla Stazione interessate da lavori di riqualificazione in corso». Pertanto, la Regione Calabria ha già avviato quanto necessario per l’immediata attuazione del nuovo programma dei servizi e, nel contempo, ha dato indicazioni a Ferrovie della Calabria di proseguire l’analisi con l’obiettivo di incrementare i collegamenti con la Stazione di Vibo/Pizzo anche per i viaggiatori provenienti da Vibo Marina, in modo da arricchire ulteriormente l’offerta di trasporto entro il corrente mese.

«Sono convinto – conclude Varì – che questo intervento contribuirà ad alleviare i disagi di chi ogni giorno è costretto a viaggiare e avrà difficoltà, nel periodo di tempo necessario all’ effettuazione dei lavori, a lasciare l’auto nei pressi della stazione di Vibo Pizzo».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato