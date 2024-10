Bilancio 2022 della sanità calabrese, arriva il via libera (anche) del “terzo certificatore”

il provvedimento

CATANZARO Arriva anche il via libera del “terzo certificatore”, l’advisor contabile chiamato a verificare la congruita delle poste di bilancio. Il bilancio 2022 della Gestione sanitaria accentrata, in pratica la “cassa comune” della sanità calabrese, ha ricevuto il disco verde della società Bdo Italia, individuata dal Dipartimento tutela della Salute della Regione. Con un proprio verbale, allegato a un decreto della struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, il “terzo certificatore” «attesta lo svolgimento delle seguenti attività di verifica: la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità». Sulla scorta del verbale, il decreto di Occhiuto conferma dunque le determinazioni assunte con un precedente provvedimento commissariale con cui era stato approvato il bilancio 2022 della Gsa, bilancio chiuso con un utile di oltre 137 milioni. L’approvazione del bilancio della Gestione sanitaria accentrata del 2022 ha rappresentato un importante passaggio verso la normalizzazione contabile della sanità calabrese, considerando che per molti anni non si era proceduto all’adozione di questo documento contabile. (c. a.)

