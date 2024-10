Città unica, i consiglieri di maggioranza: fiducia nel sindaco di Cosenza, nessuna rottura

palazzo dei bruzi

COSENZA «L’interpretazione data da alcuni organi di stampa al documento da noi sottoscritto rispetto al processo di fusione in atto tra le città di Cosenza, Castrolibero e Rende, ci impone una precisazione: la maggioranza che sostiene il sindaco Franz Caruso è solida e coesa e si riconosce pienamente in ogni atto e azione che lo stesso pone in essere»: lo scrivono in una nota i consiglieri di maggioranza Giuseppe Mazzuca, Assunta Mascaro, Domenico Frammartino, Gianfranco Tinto, Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Raffaele Fuorivia, Andrea Golluscio, Francesco Gigliotti, Daniela Puzzo, Alessandra Bresciani e Roberto Sacco a proposito della nota di due giorni fa (rispetto alla quale manca solo la firma di Bianca Rende che non fa parte della maggioranza). «Tutti i sottoscritti consiglieri comunali confermano e ribadiscono piena fiducia nel suo operato, anche in relazione alla posizione da sempre sostenuta di difesa della autonomia e del diritto ad autodeterminarsi dei Comuni, soprattutto in materia di fusione e costituzione di nuovi Municipi. In ragione della posizione sul punto espressa dal sindaco, riteniamo legittimo il ricorso agli organi giurisdizionali annunciato dallo stesso a difesa dei suddetti principi che si ritengono lesi dalla modifica dell’art.5 della Legge Regionale n.15/2006».

«Nel contesto politico maturato in Consiglio regionale, riteniamo parimenti apprezzabile il percorso di condivisione avviato tra maggioranza e minoranza, sugli aspetti fondamentali dell’azione che deve portare alla costituzione del comune unico di Cosenza, auspicata e voluta dal sindaco Franz Caruso e da tutta la sua maggioranza – aggiungono i dodici consiglieri -. Il campo delle forze democratiche e progressiste che amministra il Comune di Cosenza, per le azioni messe in campo dal suo sindaco ed i risultati già conseguiti, è un patrimonio politico da non disperdere e da rafforzare e sostenere nell’interesse della città, dell’area urbana e della nostra Regione. La nostra è una coalizione che discute e si confronta anche vivacemente su tutti i temi che riguardano lo sviluppo ed il futuro del nostro territorio e rifugge il “pensiero unico” che guida e condiziona i nostri avversari politici».