Porto di Gioia Tauro, domani arrivano le nuove maxigru acquistate da Mct

infrastrutture

GIOIA TAURO Sbarcheranno lunedì a Gioia Tauro presso le proprie banchine le prime quattro (di un pacchetto di sei) nuove gru portuali acquisite da Mct – Medcenter Container Terminal del gruppo Msc. Lo riporta il sito www.shippingitaly.it I mezzi arriveranno a bordo della nave cinese Zhen Hua 34, così come cinese è la ditta produttrice delle ship-to-shore, il colosso del settore Zpmc. Due esemplari gemelli, poi, verranno consegnate verso la metà di ottobre, così che da novembre Mct potrà contare su 25 gru di banchina, oltre a 3 gru mobili (Mhc), con aumento “sensibile” (così in una nota interna) della capacità installata. Le nuove gru di banchina saranno in grado di servire agevolmente le grandi navi oceaniche anche da 25 mila teus ed avranno un peso di 1.800 tonnellate, una distanza delle carrelliere (spread binari) di 30 metri, un’altezza di sollevamento sotto spreader di 54 metri, una corsa totale di sollevamento di 75 metri ed un’altezza complessiva di 95 metri e ben 141 metri con il braccio alzato, con capacità di sollevamento sotto spreader di 65 tonnellate.

