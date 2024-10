Strada chiusa da 6 anni nel Vibonese, i cittadini “festeggiano” l’anniversario – FOTO

la manifestazione

VIBO VALENTIA Una strada chiusa, ormai, da sei anni. E tra i disagi e i malumori, i cittadini hanno voluto “festeggiare” in modo goliardico l’anniversario della chiusura, avvenuta nel 2018, della ex SS 110. L’arteria rappresentava la via principale di collegamento tra le Alte Serre e il bivio Angitola, prima della frana avvenuta il 5 ottobre di sei anni fa. Da allora nessun intervento è stato fatto, nonostante l’importanza della strada e le petizioni a firma di migliaia di cittadini. I lavori di Anas, che dal 2017 gestisce quel tratto, continuano a essere rimandati. Così ieri i cittadini di San Nicola e dei paesi vicini si sono ritrovati per “celebrare” l’anniversario della chiusura, con tanto di torta e brindisi finale. «Sei anni senza ex statale 110» recita la scritta sul dolce. Decine le persone che hanno partecipato alla goliardica manifestazione, con la speranza che sia anche l’ultimo “compleanno” di una strada chiusa e dimenticata. (Ma.Ru.)

