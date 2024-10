Nobel per la Medicina ad Ambros e Ruvkun per la scoperta dei microRna

il riconoscimento

ROMA Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun per la loro scoperta dei microRna, una nuova classe di minuscole molecole di Rna che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell’attività genetica. «Il Premio Nobel di quest’anno premia due scienziati per la loro scoperta di un principio fondamentale che governa la regolazione dell’attività genetica», ha affermato la giuria in una nota. I microRna «sono di fondamentale importanza per lo sviluppo e il funzionamento degli organismi». Ambros, 70 anni, e Ruvkun, 72 anni, hanno pubblicato nel 1993 le loro scoperte su “un nuovo livello di regolazione genetica” in due articoli separati che si sono rivelati decisivi. La stagione dei Nobel continua domani a Stoccolma con la fisica, mercoledì la chimica, giovedì i premi letterari e venerdì il premio per la pace, unico premio assegnato a Oslo e infine lunedì 14 ottobre con quello per l’economia.