Sorpresi a spacciare sulla spiaggia di Bagnara Calabria, uomo e donna arrestati

il fatto

BAGNARA CALABRA Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno effettuato un’importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato una coppia locale nei pressi del lungomare Filippo Turati.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato i due stazionare sulla battigia intenti a gestire un mercato di spaccio di marijuana. In particolare hanno assistito a scambi sospetti tra gli spacciatori e alcuni clienti.

Nel corso dell’intervento, sono stati sequestrati diversi grammi di marijuana e quasi 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabili proventi dell’attività di spaccio. Dopo l’udienza di convalida, i due arrestati sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere.

Questa operazione sottolinea l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro il traffico di droga, un impegno che si estende anche all’ambito educativo. Attraverso progetti nelle scuole, i militari dell’Arma sensibilizzano i giovani sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto delle norme.

