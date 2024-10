Fusione Cosenza-Rende-Castrolibero, ora è ufficiale: domenica 1 dicembre il referendum

l’appuntamento

CATANZARO Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, il referendum consultivo obbligatorio sulla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero si terrà domenica 1 dicembre: a fissare la data ufficialmente un decreto del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio scorso con riferimento alla proposta di legge presentata dai consiglieri di centrodestra dell’area cosentina Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo. Il decreto di Occhiuto specifica che al referendum consultivo sono chiamati gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, inoltre ricorda che i quesiti referendari sono: «1) “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?; 2) “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero? a) Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”». Si dispone che l’1 dicembre «le operazioni di voto devono iniziare alle ore 08.00 e terminare alle ore 21.00 e le operazioni di scrutinio devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne». Il decreto infine stabilisce che «i sindaci dei Comuni interessati dispongano l’anticipazione delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse». (a. c.)

