Spettatori di serie B più presenti allo stadio: Catanzaro sesto, Cosenza undicesimo – GRAFICO

i dati

Abbastanza male in campo, benissimo sugli spalti. Può essere riassunto così l’avvio di stagione di Palermo, Bari, Sampdoria e Salernitana, quattro candidate alla promozione in serie A che nelle prime otto partite del campionato cadetto hanno deluso non poco le aspettative a fronte dei corposi investimenti dei rispettivi club in fase di calciomercato.

La squadra rosanero attualmente occupa la nona posizione in classifica con 11 punti totalizzati, molto peggio ha fatto la compagine blucerchiata (che ha già esonerato il tecnico Pirlo per sostituirlo con Sottil), quindicesima con 8 punti. Così così anche Bari e Salernitana, rispettivamente 12esimo e decima.

Ma se, come scritto sopra, sul rettangolo verde le cose non vanno alla grande, non può dirsi lo stesso sui gradoni dei rispettivi stadi. Come riportato da transfermarkt.it, Palermo, Bari, Samp e Salernitana stazionano stabilmente ai primi posti della graduatoria di presenze allo stadio dei propri sostenitori nelle partite casalinghe.

Sul gradino più alto del podio ecco i siciliani che in appena tre partite hanno portato al “Barbera” 74.477 spettatori (per una media di 24.826). Secondo è il Bari a quota 68.221 in quattro partite al “San Nicola”, con una media di 17.005, terza è la Sampdoria di Coda e Tutino, con un totale di 67.734 presenze in tre gare disputate a “Marassi” (media: 22.578). Un po’ più staccata la Salernitana con 57.957 spettatori in quattro match. Quinto l’ambizioso Frosinone con 52.041 sostenitori presenti allo “Stirpe” in cinque gare, che non sono serviti, però, a risollevare una squadra apparsa finora in grande difficoltà (senza la penalizzazione di 4 punti inflitta al Cosenza, i ragazzi di Vivarini – a rischio esonero – sarebbero ultimi a sei punti).

Catanzaro e Cosenza

I tifosi del Cosenza

Ma come sono posizionate in questa speciale classifica le calabresi di B? Il Catanzaro vola, è infatti sesto, alle spalle proprio del Frosinone, con 51.336 spettatori in cinque gare al “Ceravolo” (media: 10.267). Numeri alti nonostante la squadra di Fabio Caserta abbia mostrato diverse lacune tattiche in questo avvio.

Undicesima posizione per il Cosenza con 37.710 spettatori in cinque gare giocate al “San Vito-Marulla”, con una media di 7.542.

L’ultima posizione in classifica è occupata dalla neopromossa Carrarese con 7.044 spettatori in tre partite. (f.v.)

Foto Us Catanzaro e Anni Ottanta Cosenza

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato