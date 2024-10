Vibo, sindaco e assessore in Regione per discutere del Teatro e del Sistema bibliotecario: «Nessun caso politico»

la riunione

VIBO VALENTIA Teatro, Sistema bibliotecario e i finanziamenti per la cultura. Sono stati i temi discussi oggi nel corso di un incontro tra il sindaco di Vibo Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura Stefano Soriano e l’assessore regionale con delega Caterina Capponi. Una riunione, tenutati alla Cittadella a Catanzaro, che segue le polemiche dei giorni scorsi sull’assenza del Comune vibonese alla riunione per i finanziamenti da destinare a teatri e cultura. «Non c’è nessun caso politico» ha sottolineato Enzo Romeo al termine dell’incontro. L’incontro era «già programmato» e «si è svolto in un clima di cordiale collaborazione istituzionale». Il primo cittadino ha anche annunciato un finanziamento una tantum dall’importo di 500 mila euro a valere sul fondo di Coesione. Somme che, aggiunge Soriano, «potranno essere utilizzate per opere infrastrutturali e strumentazione o allestimenti. Si tratta per noi di un finanziamento di grande importanza». Somme che andranno a coprire anche gli interventi necessari per concludere definitivamente il Teatro, dopo l’apertura lampo di febbraio a cui ha seguito la chiusura per mancanza della documentazione necessaria. Il sindaco, nell’intervista rilasciata al Corriere della Calabria, aveva parlato di «riaprirlo entro dicembre». Con l’assessore Capponi si è discusso anche del caso del Sistema bibliotecario vibonese, chiuso da oltre un mese. Già i consiglieri Mammoliti e Lo Schiavo avevano portato pochi giorni fa il tema in Consiglio regionale, con la risposta dell’esponente della Giunta che aveva ribadito la posizione creditrice della Regione. Un nulla di fatto anche nell’incontro odierno: «La via d’uscita – spiega l’assessore Soriano – come già sapevamo, dovrà essere discussa con l’assemblea dei sindaci, ai quali riferiremo anche sulla posizione della Regione».

