Città unica, dopo Cosenza e Rende anche Castrolibero ha presentato ricorso al Tar

verso la fusione

CASTROLIBERO Il Comune di Castrolibero ha presentato ricorso al Tar Calabria per l’annullamento degli atti che mirano alla “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero”.

Dal Comune alle porte del capoluogo bruzio, proprio nelle ore in cui è stata ufficializzata la data della consultazione referendaria (domenica 1° dicembre) fanno sapere che «vengono contestati i difetti di istruttoria e soprattutto la lesione dell’autonomia del Comune nella scelta, ma anche la non adeguata partecipazione delle popolazioni interessate a una così importante scelta democratica». Il ricorso sarà discusso nelle prossime settimane, con l’assistenza di due avvocati noti e di grande esperienza, quali Gianluca Maria Esposito e Alfonso Celotto. Nei giorni scorsi anche il Comune di Cosenza e i Comitati rendesi avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi calabresi.