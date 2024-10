Donata Bergamini a “Chi l’ha visto?”: «Consiglio a Isabella Internò di parlare»

l’intervista

COSENZA Dopo la sentenza di primo grado dello scorso primo ottobre della Corte d’Assise del Tribunale di Cosenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Isabella Internò per l’omicidio (in concorso con ignoti) di Denis Bergamini, lo storico programma di Raitre “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, stasera è tornato ad occuparsi del caso. Ospite in studio Donata Bergamini, sorella dell’ex calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989.

Durante il programma è stato ripercorsa la vicenda, dal primo processo di Trebisacce che vedeva come unico imputato il camionista Raffaele Pisano, poi assolto, alle successive riaperture e archiviazioni, fino, appunto, alla sentenza della scorsa settimana. Sono stati riproposti alcuni filmati del passato, uno in particolare con Domizio Bergamini, padre di Denis non più in vita, ospite in studio sempre nel programma “Chi l’ha visto?” dopo aver inviato una lettera in cui chiedeva attenzione per il caso. “La giustizia per mio figlio non si è scomodata”, aveva scritto Domizio. Anche in quella circostanza l’uomo aveva affermato di non credere alla versione del suicidio.

«Consiglio a Isabella Internò di parlare»



«La riesumazione del cadavere di Denis – ha ricordato Donata Bergamini – l’aveva già chiesa il mio avvocato Fabio Anselmo quando il procuratore di Castrovillari era Giacomantonio, ma non fu ascoltato. Quando arrivò il procuratore Facciolla, fu disposta l’autopsia nel 2017. Grazie alle nuove tecniche e alla relazione che fece il dottor Fineschi, che ringrazierò sempre infinitamente, fu scoperto che Denis non si era suicidato. Quindi era vera la nostra tesi, chi aveva mentito era chi doveva far luce su questa storia». Federica Sciarelli ha ricordato che la condanna per Isabella Internò non è ancora definitiva, «siamo ancora al primo grado – ha detto la conduttrice – con noi Isabella Internò non ha mai voluto parlare». «Il problema – ha spiegato Donata Bergamini – è che non parla con nessuno. Io invece le consiglierei di parlare. Troppe persone hanno detto il falso». In chiusura a Donata Bergamini è stato mostrato un album Calciatori della Panini della stagione 1988-1989 di un tifoso del Cosenza ed è stata regalata una figurina di Bergamini alla sorella. (f.v.)





