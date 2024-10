Città Unica di Cosenza, Rende e Castrolibero: il Tar dovrà decidere sulla “sospensiva”

VERSO LA FUSIONE

Il Tar Calabria (prima sezione) ha fissato l’udienza per il prossimo 16 ottobre 2024 per la discussione della “sospensiva” richiesta da associazioni rendesi e cittadini. Si sono costituiti in giudizio, per «difendere la decisione regionale dell’istituzione della Città Unica di Cosenza, Rende e Castrolibero», i sostenitori del progetto ovvero i consiglieri regionali Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Santo Molinaro, Pierluigi Caputo, Pasqualina Straface, Katia Gentile, Giuseppe Graziano, Gianluca Gallo, assistiti dagli avvocati Oreste e Achille Morcavallo.

Dopo aver depositato al Consiglio regionale la proposta di legge, infatti, la normativa dopo la discussione è stata approvata dopo i vari passaggi previsti. Avverso gli atti esecutivi della normativa, le associazioni rendesi e cittadini elettori hanno proposto ricorso al Tar con richiesta di sospensiva.

Al ricorso – nel frattempo il presidente della Regione Calabria ha fissato il referendum per l’1 dicembre 2024 – si sono opposti la Regione, i Consiglieri regionali, difesi dagli avvocati Oreste e Achille Morcavallo, sostenendone «l’inammissibilità e l’infondatezza», in quanto proposto contro legge regionale non sindacabile dal Tar ma «al più dalla Corte Costituzionale e poi la conformità della normativa approvata, sulla base delle prerogative, fissate dalla Costituzione, in capo al Consiglio Regionale». Nel caso della istituenda Città unica «è stata approvata la Legge e previsto un referendum che consente appunto di sentire le popolazioni interessate alla questione». Ora, all’udienza del 16 ottobre 2024, il Tar dovrà decidere se sospendere o meno l’efficacia della delibera applicabile della norma regionale ed il referendum consultivo.