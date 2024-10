Lo “snodo” politico di Arrical e le grandi (e tese) “manovre” nel centrodestra

il punto

CATANZARO Il punto finale sarà fatto lunedì mattina, poco prima che l’assemblea si insedi per la prima volta, e sarà fatto con il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il leader della coalizione che deve apporre il timbro finale all’operazione Arrical. Grandi (e anche piuttosto tese) “manovre” nel centrodestra calabrese in vista della prima seduta del Consiglio direttivo di ambito dell’Autorità ambientale definito con l’elezione di 33 dei 40 partecipanti – 7 sono di diritto, i sindaci dei capoluoghi di provincia più i sindaci di Lamezia Terme e di Corigliano Rossano – avvenuta a fine settembre con il voto riservato ai primi cittadini calabresi. Alla fine, smentendo le previsioni della viglia, e sfruttando l’incredibile disattenzione del centrosinistra e del Pd che hanno completamente “bucato” quell’elezione e il suo significato politico, sul piano numerico il centrodestra ha conquistato una maggioranza non qualificata ma sempre maggioranza nel Consiglio direttivo, e in queste ore, sia pure informalmente, starebbe provando a trovare la quadra per individuare il presidente dell’Authority. Nelle scorse settimane uno dei “papabili” più accreditati era stato indicato in Vincenzo Voce, il sindaco di Crotone non appartenente al centrodestra ma negli ultimi tempi molto affine con lo stesso Occhiuto, un nome capace di raccogliere anche qualche consenso nel campo del centrosinistra.

Da sinistra Voce, Occhiuto e Ferrari

Le trattative nel centrodestra

Secondo diversi analisti politici l’opzione Voce tuttavia aveva una sua forza e una sua ”ratio” soprattutto nel caso di una maggioranza “ballerina” nel “parlamentino” di Arrical, ma la vittoria del centrodestra avrebbe un po’ scompaginato questo schema rendendo ora questa opzione meno necessaria, nel senso che il centrodestra ha adesso i numeri per eleggere presidente un proprio sindaco “di bandiera”, anche se la pista Voce ovviamente sarebbe ancora attiva. Ovviamente, le trattative non sono facili: a condurle – si dice da fonti qualificate del centrodestra – è Forza Italia ma non mancano – com’è comprensibile – le pressioni e le aspettative dei partiti alleati, Fratelli d’Italia e Lega. Uno dei nomi che in queste ore circola nelle chat della coalizione di governo come possibile presidente di Arrical è quello di Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, anche presidente della Provincia di Crotone e infine – o forse soprattutto – vicecoordinatore regionale di Forza Italia, fortemente sponsorizzato anche dal coordinatore regionale azzurro Francesco Cannizzaro. Ma altri profili non mancano, nel centrodestra, dal sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli a quello di Sellia Marina Walter Placida, molto vicino quest’ultimo al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, della Lega, anche se sono due neo eletti. Nelle prossime ore non sono esclusi contatti ancora più stringenti tra i big del centrodestra calabrese, fermo restando – dicono i bene informati – che alla fine a fare la differenza sarà la parola di Occhiuto, che – si dice da fonti del centrodestra – avrebbe già “precettato” i sindaci grandi elettori per un punto della situazione prima del Consiglio direttivo di lunedì. E fermo restando che poi sul piano operativo chi davvero avrà un potere di gestione davvero pieno sarà il futuro direttore generale di Arrical, la cui individuazione è prerogativa diretta ed esclusiva del governatore calabrese. Insomma, questa è la “partita” di Arrical, uno “snodo” politico comunque significativo, soprattutto per il centrodestra. E il centrosinistra? Anche qui non pervenuto… (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato