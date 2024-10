calcio serie b

COSENZA Niente da fare, il Cosenza calcio resta ultimo in classifica nel campionato di serie B. La Corte d’Appello Federale della Figc pochi minuti fa ha respinto il ricorso presentato dal club silano contro la penalizzazione di 4 punti inflitta lo scorso 29 agosto dal Tribunale Federale Nazionale per una serie violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc con l’aggiunta di 10 mila euro di multa. Sanzionata anche l’ex rappresentante della società Roberta Anania, con 18 mesi d’inibizione. La pesante sanzione era stata comminata per il mancato pagamento dei contributi degli stipendi e degli incentivi all’esodo.

Questa la nota della Corte d’Appello Federale: «La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Cosenza (Serie B), confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione di 10.000 euro di ammenda inflitti dal Tribunale Federale Nazionale nell’ambito di due diversi procedimenti. Confermata anche l’inibizione di 18 mesi nei confronti di Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc». La Corte ha dichiarato «inammisibile» l’intervento della società 4EL Group S.r.l. (di proprietà di Eugenio Guarascio)».

L’udienza di oggi si è svolta in videoconferenza, relatore Domenico Luca Scordino. Sono stati sentiti l’avvocato Enrico Lubrano per la dottoressa Roberta Anania, gli avvocati Alberto Fantini, Giuseppe De Gregorio e Loredana Nada Elvira Giani per la

società Cosenza Calcio e gli avvocati Alexander Bell e Alfio Valsecchi per la società 4EL Group S.r.l. quale terza interessata. Ascoltati anche gli avvocati Alessandro D’Oria e Angela De Michela per la Procura Federale. Ha preso parte alla sessione anche Rita Rachele Scalise.

Dunque una brutta tegola per il Cosenza calcio, che proprio in virtù del -4 in graduatoria, resta a cinque punti, cenerentola del torneo cadetto. Raggiungere la salvezza a questo punto sarà un’impresa. Il Cosenza potrà comunque continuare a difendersi andando avanti nei vari gradi di giudizio, fino al Coni. (f.v.)

