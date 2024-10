Cosenza, Azione «non fa parte della maggioranza a sostegno di Caruso»

la dichiarazione

COSENZA «In qualità di Segretario Provinciale del Partito Azione, desidero chiarire pubblicamente la posizione del nostro partito riguardo al comunicato istituzionale fatto pubblicare dal Comune di Cosenza in data odierna, nel quale Azione viene annoverato tra le forze di maggioranza a sostegno del Sindaco Franz Caruso». Questa la replica di Giovanni Lefosse, Segretario Provinciale del Partito Azione, alla notizia di ieri relativa ad una «coalizione unita di centrosinistra» a sostegno dell’attuale primo cittadino bruzio, Franz Caruso.

La posizione di Azione «era già nota al Sindaco, in quanto espressa nella riunione di maggioranza che lo stesso ha convocato lunedì scorso, alla quale ho partecipato in rappresentanza del partito di Azione. Ritengo necessario questo chiarimento al fine di evitare qualsiasi malinteso sulla nostra reale posizione politica. Ho discusso la situazione con tutti gli organi istituzionali del partito a livello nazionale e regionale e ho convocato una direzione provinciale straordinaria per discutere approfonditamente la questione relativa alla Città Unica».

Pur riconoscendo l’impegno dell’amministrazione del Sindaco, «sottolineo che Azione non è parte, allo stato, della maggioranza, non avendo rappresentanza alcuna in seno alla giunta. Nel corso della riunione di maggioranza alla quale siamo stati invitati, ho esternato, con fermezza e chiarezza, tale posizione al Sindaco e all’intera maggioranza. La coalizione ampia e progressista che il Sindaco si prefigura non fotografa l’attuale realtà politica, poiché Azione non è coinvolta nei processi decisionali, fermo restando che compete esclusivamente al Sindaco, in forza delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (cd. TUEL), l’indirizzo politico del Comune. Questo approccio ci lascia perplessi, non solo, nel metodo, ma anche rispetto al merito, in quanto riteniamo che ogni azione politica debba essere preceduta da un confronto preventivo sulle scelte strategiche per la città». «Resta fermo il fatto che Azione si è sempre schierata senza riserve a favore della fusione dei Comuni di Cosenza, Castrolibero e Rende, ritenendo la Città Unica un’opportunità straordinaria per il territorio e per lo sviluppo della nostra comunità. Ribadiamo il nostro impegno e la nostra convinzione che la fusione rappresenti una strada fondamentale per la crescita economica e sociale del nostro territorio e ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo di ostacolare questo progetto qualora fondato esclusivamente su paure, preconcetti o, peggio, sterili strumentalizzazioni». «Rinnoviamo – conclude il segretario – la nostra disponibilità al dialogo e al confronto, ma ribadiamo con fermezza che qualsiasi accordo con l’amministrazione non potrà prescindere dalla partecipazione diretta e concreta e non potrà avvenire mediante dichiarazioni che non rispecchiano la nostra posizione politica e il nostro impegno per la trasparenza nei confronti dei cittadini».