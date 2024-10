Su tutte le piattaforme digitali “Respirare”, il nuovo singolo di Effedi

l’uscita

È su tutte le piattaforme digitali “Respirare”, il quarto singolo prodotto e interpretato da Federica Durante, in arte Effedi, pubblicato da Mendaki Publising, divisione di Orangle Records, Producer Ioma, Testo Indaco.

“Respirare” arriva dopo dieci mesi dall’ultimo brano, “Riparto da Me”, degli stessi autori, col quale Effedi, ad agosto del 2023, aveva vinto il contest Dillo Alla Luna, organizzato dall’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano. Il brano è andato in rotazione per molti mesi su Jonica Radio e il primo maggio del 2024 è stato presentato anche al concertone di Piazza Maggiore, a Bologna.

Il nuovo singolo, Respirare, è un brano dal sound coinvolgente, che si inserisce nel solco del pop italiano attuale. Il ritmo intenso, ballabile, moderno, lo rende un brano che potrebbe trovare posto in molte playlist di canzoni di successo. Effedi è al lavoro per la produzione di altri brani.

