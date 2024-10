“Un Servizio al Merito”, individuati i vincitori delle borse di studio dedicate a Continolo

l’iniziativa

CATANZARO La sezione provinciale di Catanzaro, Vibo e Crotone dell’Unione Mutilati e Invalidi per il Servizio (UNMS) ha concluso il percorso che porterà alla consegna delle sei borse di studio intitolate “Un Servizio al Merito”, dedicate alla memoria di Filippo Continolo, storico presidente dell’UNMS, scomparso il 31 gennaio 2021. Nella seduta dello scorso 9 ottobre, infatti, la commissione giudicatrice ha individuato i vincitori delle borse di studio, destinate a sostenere gli invalidi per servizio e i loro figli nel percorso di studi. Le borse di studio verranno consegnate nel corso di una cerimonia che si terrà il 20 ottobre 2024. Sono state assegnate in base a criteri di valutazione scolastica e accademica, grado di invalidità e condizione economica. Siamo orgogliosi di poter supportare i giovani studenti che rappresentano il futuro della nostra comunità. L’evento si svolgerà all’Hotel Palace a Catanzaro Marina, a partire dalle 10, e rappresenterà un momento significativo per onorare la memoria di Continolo e per celebrare l’impegno della comunità nel supportare i propri membri. Il presidente della sezione provinciale di Catanzaro, Vibo e Crotone dell’Unione Mutilati e Invalidi per il Servizio, Antonio Sabatino (nella foto), ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel mantenere vivo il senso di solidarietà e fratellanza tra i soci. “Queste borse di studio non solo onorano la memoria dei nostri caduti, ma sono anche un concreto aiuto per le famiglie degli invalidi. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere estesa a livello regionale, per coinvolgere un numero sempre maggiore di associati”, ha dichiarato Sabatino.

