calcio

REGGIO CALABRIA La Reggina torna in campo oggi pomeriggio per disputare il secondo tempo del match contro l’Acireale, sospeso a causa di un malore che aveva colpito il direttore di gara. Gli amaranto sono sotto 1-0 (gol di Di Mauro al 41esimo) e in inferiorità numerica. Il tecnico Pergolizzi si gioca la panchina, una eventuale sconfitta infatti potrebbe portare la società a fare delle valutazioni sulla guida tecnica.

