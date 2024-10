Atletica leggera, ottimi risultati per i calabresi della Libertas al Trofeo delle Regioni di Catania

la manifestazione

CATANIA Un evento atteso per tutti gli atleti il Trofeo delle Regioni di atletica leggera, quale gara di fine stagione e come opportunità di sfoggiare il meglio dei concorrenti di ogni regione per sfidarsi sulle diverse discipline.

A Catania nel fine settimana scorso è andato in scena l’incontro tra 18 regioni partecipanti nella pista di atletica leggera, aprendo l’incontro con la sfilata di tutte le squadre, l’inno nazionale e la presentazione del gruppo giudici di gara ed addetti alla manifestazione. Per la squadra della Calabria hanno preso parte gli atleti Libertas convocati nelle discipline della marcia, lancio del peso e martello, 3000 metri, 800 metri e per le staffette 4×100 e 4×400, portando a segno l’obiettivo di vincere e portare il massimo punteggio. Tattica e condotta di gara accompagnate a senso della squadra, forte spirito agonistico e combattività hanno contribuito al risultato finale che ha visto la Calabria al nono posto nella classifica finale vinta dalla forte Lombardia.

I risultati

Gli atleti Libertas tutti a medaglia con gare superbe che si esprimono nei tempi e nelle misure fissando record regionali e misure da personal best, da Saveria Sesto nella marcia insieme a Simone Cicco, nei lanci del peso e martello con Agostino Palmieri, Antonio Maggisano nei 3000 metri e Giuseppe Bruno negli 800, questi ultimi due atleti impegnati anche nelle staffette.

Oltremodo soddisfatto il presidente Gregorio Sesto che ancora una volta dimostra che «contano i fatti e le prestazioni che si ottengono in manifestazioni importanti non solo dal punto di vista individuale ma anche per la squadra della Calabria alla quale la Libertas ha dato un contributo notevole con i primi posti e con notevoli i punteggi apportati».

La manifestazione si è chiusa con una grande festa finale tra premiazioni delle squadre e degli atleti che ballando a suon di musica hanno trasformato la pista di atletica in una esplosiva e contagiosa allegria che ha coinvolto giudici, assistenti di gara, tecnici e volontari, un insieme di 1000 partecipanti in un evento sportivo che va al di là dei risultati tecnici e delle classifiche e si carica del valore unitario del Trofeo delle Regioni d’Italia.

Nella foto gli atleti della Libertas: da sinistra Maggisano, Cicco, Sesto, Bruno e Palmieri