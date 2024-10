Consiglio nazionale Anci, eletti i sindaci calabresi Russo, Di Gioia e Spadaro

i rappresentanti

COSENZA «Esprimiamo piena soddisfazione per l’elezione di Renzo Russo, giovane e capace sindaco di Saracena, a Consigliere Nazionale dell’Anci Calabria, a seguito dell’Assemblea Precongressuale Anci Calabria tenutasi giovedì 17 ottobre 2024». E’ quanto afferma, in una nota il Pd cosentino, in una nota. «Renzo Russo è simbolo non solo di buon governo e militanza politica nel nostro campo, ma anche di apertura verso sindaci civici e altre forze della società. Siamo certi che si impegnerà al massimo per portare avanti gli interessi della Calabria in uno dei massimi organismi nazionali dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ricordiamo che è proprio il Consiglio Nazionale a deliberare gli indirizzi e le linee programmatiche dell’Anci, rendendo questa elezione particolarmente rilevante per la nostra regione».

«Un ringraziamento particolare va al Responsabile Enti Locali del Pd regionale Salvatore Monaco, Sindaco di Spezzano, e al Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, che ha seguito l’elezione su mandato della Segreteria provinciale del Pd di Cosenza. L’elezione di Renzo Russo rappresenta la conferma dell’importanza di proseguire nello spirito di unità lanciato dalla Segreteria Nazionale di Elly Schlein a Mormanno lo scorso fine settimana, un percorso di cui lo stesso sindaco del centro del Pollino, il giovane Paolo Pappaterra, si è fatto promotore anche in questa occasione». In quota Forza Italia, invece, è stato nominato il sindaco di Laganadi Michele Spadaro.

I sindaci laici

Come accaduto nel corso delle elezioni del consiglio direttivo di Arrical, un nutrito gruppo di sindaci «senza partito e senza casacca» ha ottenuto un ottimo risultato nella Assemblea odierna. In particolare, nel Consiglio Nazionale è stato nominato anche il sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia mentre nell’assemblea nazionale di Anci parteciperanno altri otto primi cittadini “laici”. Un segnale importante per il gruppo di sindaci in posizione equidistante rispetto a quella dei partiti. Per la prima volta nella storia sia il Pollino che le Serre Cosentine entrano nel Consiglio Nazionale.(redazione@corrierecal.it)