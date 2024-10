Furti d’auto e “cavallo di ritorno”, blitz dei carabinieri a Cosenza: sei misure cautelari

l’indagine

COSENZA Sei persone sono state raggiunte da una misura cautelare e sono accusate a vario titolo di furti di autovetture e relative richieste estorsive. L’operazione è condotta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza che stanno eseguendo le misure emesse dalla Procura nella zona di via degli Stadi. Per due delle persone coinvolte nell’operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre tre sono finite ai domiciliari e per una è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al momento sono in corso perquisizioni. Le indagini partirebbero da casi conclamati di cosiddetto “cavallo di ritorno“.

