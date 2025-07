Cosenza Calcio, Citrigno: «La mia proposta era seria, compatibile con il valore del club»

la precisazione

COSENZA «Leggo con curiosità le parole del Presidente Guarascio. Parla di offerte «a costo zero» senza fare nomi. La mia è stata una proposta concreta, seria, con cifre scritte nero su bianco, compatibili con il valore del Cosenza Calcio. Altro che «praticamente gratis», questo modo di comunicare alimenta ambiguità e confusione. Il futuro del Cosenza non si costruisce da soli. Il rilancio passa dalla condivisione, dal fare rete con il territorio, con una tifoseria che ha sempre dimostrato attaccamento e sacrificio. Ho dato la mia disponibilità concreta, vera, verificabile. Ora la città merita risposte, non illusioni». E’ il post pubblicato su Facebook da Alfredo Citrigno, l’imprenditore cosentino – negli scorsi mesi – aveva tentato di acquisire il club rossoblù.



