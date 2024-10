Arrical, il centrodestra completa il blitz: Ferrari presidente

la nomina

CATANZARO Come anticipato dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi, è Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e anche presidente della Provincia di Crotone, il presidente del Consiglio direttivo di Arrical, l’Autorità ambientale regionale. Ferrari, che è anche vicecoordinatore regionale di Forza Italia, è stato eletto con i voti della maggioranza di centrodestra nel “parlamentino” di Arrical, con 28 voti a favore, 10 astenuti e due assenti. Secondo quanto si è appreso, il centrosinistra, che è comunque minoranza, aveva proposto il sindaco di Cassano Ionio Gianni Papasso. Alla fine hanno prevalso però i numeri in favore del centrodestra, che ha votato per Ferrarti, proposto dal sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo. Approvato invece all’unanimità lo Statuto. La seduta del Consiglio direttivo è stata presieduta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. (c. a.)

