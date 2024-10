Catanzaro, Iemmello riacciuffa il Bari. Al “San Nicola” finisce in parità

calcio serie b

BARI Il Catanzaro riacciuffa un Bari sprecone nell’anticipo della nona giornata: finisce 1-1 al San Nicola con Iemmello che risponde a Dorval. Pronti, via e subito Pigliacelli decisivo su Lasagna involatosi a rete su servizio di Favasuli. I calabresi manovrano ma non pungono e così il Bari passa alla mezz’ora: cross di Pucino, Sibilli cicca il pallone ma Dorval è lesto a fulminare il portiere. Prima dell’intervallo, pugliesi vicini al raddoppio con Maita prima e Lasagna poi, con Pigliacelli che respinge prontamente. Tante imprecisioni sotto porta anche nella ripresa: Sibilli calcia sul fondo tutto solo davanti alla porta avversaria, Falletti manda al lato dopo una percussione centrale. E quando una deviazione di Scognamillo su tiro di Lasagna sembra mettere Pigliacelli fuori causa, salva Bonini. Troppi errori per passarla liscia. E così il Catanzaro colpisce con una chirurgica conclusione di Iemmello servito da La Mantia. Ospiti trasformati dall’ingresso di D’Alessandro e vicini al clamoroso sorpasso con il solito Iemmello. Ma stavolta Radunovic dice no lasciando il punteggio sull’1-1.

Il tabellino

BARI-CATANZARO 1-1

BARI (3-4-2-1): Radunovic 6; Pucino 6.5, Vicari 6, Mantovani 6; Favasuli 6 (30’st Tripaldelli sv), Maita 6 (37’st Novakovich sv), Benali 6, Dorval 6.5 (37’st Obaretin sv); Falletti 6, Sibilli 5 (18’st Manzari 6); Lasagna 5.5 (30’st Favilli sv). In panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Simic, Saco. Allenatore: Longo 5.5.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Scognamillo 6, Brighenti 6, Bonini 6.5; Compagnon 6 (12’st D’Alessandro 6.5), Koutsoupias 6, Petriccione 5 (1’st Pompetti 6), Pontisso 6 (22’st Coulibaly 6), Situm 6; Biasci 5.5 (1’st La Mantia 6), Iemmello 6.5 (48’st Buso sv). In panchina: Dini, Antonini, Brignola, Ceresoli, Seck, Cassandro, Pittarello. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 30’pt Dorval, 29’st Iemmello.

NOTE: serata fresca, terreno in ottime condizioni, 18.615 spettatori. Espulso dalla panchina al 43’st Caserta per proteste. Ammoniti: Biasci, Petriccione, Benali, Maita, Pucino, Buso. Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: 5′; 5′.

