Ospedale della Sibaritide, i lavori procedono. Occhiuto: «Siamo già al 70% dell’opera» – VIDEO

l’opera

«Siamo già al 70% dell’opera». In un video pubblicato sui social il presidente della Regione Roberto Occhiuto mostra come procedono i lavori sul cantiere per la costruzione dell’ospedale della Sibaritide. «Sembrava impossibile, l’ospedale della Sibaritide era stato progettato vent’anni fa, si doveva realizzare già 15 anni fa e non è stato mai realizzato. Avevo promesso che lo avremmo realizzato nella mia legislatura», afferma Occhiuto che aggiunge: «Non era semplice perché i costi dei materiali sono molto levitati negli ultimi vent’anni, però con determinazione si possono risolvere problemi giganteschi anche in Calabria. I lavori continuano «anche sotto la pioggia, ci sono 60 operai di sabato, prossimamente lavoreranno anche di domenica per dare ai calabresi il diritto alla cura in una parte importante della regione come la Sibaritide, dopo 20 anni di fermo».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato