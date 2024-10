Vibo, esonda il torrente Candrilli

MALTEMPO

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco sono impegnati in diverse zone della CALABRIA per interventi dovuti al maltempo che in queste ore sta flagellando il territorio regionale. In particolare, una squadra del distaccamento di Vibo Marina è intervenuta in provincia di Vibo Valentia, dove è esondato il torrente Candrilli invadendo la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Al momento, fanno sapere i vigili, la situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono a debita distanza. Sul posto anche la polizia locale. L’azione dei vigili del fuoco è valsa al monitoraggio del torrente e alla messa in sicurezza della zona.

