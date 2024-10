Sbarca in Calabria Tgcom24Tour: il format itinerante che racconta l’economia del territorio

L’EVENTO

“Tgcom24Tour”, il format itinerante di Tgcom24 che porta l’informazione economica sul territorio, sbarca in Calabria. Le tavole rotonde della diciassettesima tappa, nello specifico, si svolgeranno mercoledì 23 ottobre, presso il Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza).

Il magico autunno calabrese: tra colori e sapori

Sarà una tappa a tinte ioniche. Gli splendidi colori autunnali della Calabria, infatti, faranno da cornice al diciassettesimo appuntamento di “Tgcom24Tour”. Ed è proprio questo un periodo ideale dell’anno per godere il fascino della Calabria, tra colori, profumi e sapori da scoprire. Una terra rinomata per i suoi cammini e sentieri, che consentono di vivere sulla propria pelle l’emozione del foliage calabro, ma soprattutto per la sua ricca tradizione enogastronomica. Dal porcino della Sila e delle Serre alle castagne fino alla nocciola di Cardinale. Prodotti fortemente identitari che impreziosiscono l’autunno calabrese.

I borghi medievali

Altro fiore all’occhiello della Calabria sono i borghi, alcuni dei quali riconosciuti tra i più belli del nostro Paese. Autentici centri storici medievali, incastellati tra la costa e le colline, ricchi di storia e tradizioni.

I parchi archeologi musei

Inoltre, sono ben sei i parchi archeologici nazionali presenti sul territorio, con annessi i relativi musei e diverse aree archeologiche “minori”. Da non perdere, inoltre, i celebri Bronzi di Riace, esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Dal mare alla montagna

Ma non è tutto. Calabria significa anche mare e montagna. Con i suoi quasi 800 km di costa – con caratteristiche per tutti i gusti, dalla sabbia fine alle scogliere a picco sul mare – la regione vanta ben 19 Bandiere Blu, 20 Bandiere Verdi (spiagge per famiglie con bambini) e l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Per quanto riguarda la montagna, la Calabria, ultima propaggine dell’Appennino Meridionale, è l’unica regione d’Italia che include sul proprio territorio la ricchezza di ben 3 Parchi Nazionali: Pollino, Sila e Aspromonte.

Il Teatro Auditorium Unical di Rende

È proprio qui che si terranno le tavole rotonde della diciassettesima tappa. Situato in Piazza Vermicelli, all’estremità nord del Campus, il TAU – si legge sul sito ufficiale – ha un ampio spazio scenico che permette l’allestimento di spettacoli dalle più diverse tipologie, dal concerto sinfonico al teatro classico o di avanguardia fino alle opere liriche. La capienza complessiva è di 550 posti a sedere.