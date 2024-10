Politi: «In Calabria già danni per oltre un centinaio di milioni di euro» – VIDEO

l’intervista

LAMEZIA TERME L’ennesima notte di maltempo in Calabria sta mettendo a dura prova anche il comparto agricolo regionale. Soprattutto il Catanzarese al momento appare il territorio più colpito dell’intera regione, come confermato al Corriere della Calabria dal direttore regionale di Confagricoltura Angelo Politi. «La situazione più critica – afferma – si registra nella zona di Lamezia Terme dove tutte le coltivazioni sono interessate da danni, e oltre alle coltivazioni anche le strutture agricole come serre, frantoio, opifici e le cantine sono sott’acqua. Stiamo quindi valutando con i nostri tecnici quali sono i danni. Ma abbiamo ricevuto segnalazioni di danni anche sul Reggino, in particolarmente sull’area grecanica e la zona ionica dove sono interessate le coltivazioni agrumicole, viticole e dei piccoli frutti».

Politi rivela che si sta facendo proprio in questi minuti «una ricognizione veloce con i nostri tecnici che sono sul territorio e in breve tempo avremo una quantificazione ipotetica di quelli che sono i danni, ma sicuramente siamo già sopra un centinaio di milioni di euro».



«Noi proprio qualche settimana fa – ricorda il direttore di Confagricoltura – di fronte ad alcuni politici, onorevoli e consiglieri regionali abbiamo focalizzato l’attenzione oltre che sugli effetti dei cambiamenti climatici a cui oramai dovremmo essere, tra virgolette, abituati, anche sulla politica ambientale che non regge più. Da molti anni abbiamo fatto una politica ambientale che non tutela assolutamente il territorio, basta immaginare quella che è la pulizia dei fossi, la pulizia dei torrenti e le fiumare che contraddistinguono alcuni territori della nostra regione come la provincia di Reggio Calabria. La mancanza di cura del territorio e di pulizia dei fossi, canali e torrenti crea queste situazioni con l’esondazione dei torrenti a cui basta un po’ di pioggia per creare questi danni. Serve prestare attenzione alla cura del territorio e alla prevenzione – conclude Politi – altrimenti noi saremo ogni anno a contare i danni che subiscono, in modo particolare, gli agricoltori».





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato