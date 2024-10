Maltempo a San Pietro a Maida, arriva il prefetto Ricci

il sopralluogo

Continua incessante il lavoro, a San Pietro a Maida, per far fronte all’emergenza che ha colpito il centro del Catanzarese, investito dall’ondata di maltempo dello scorso 21 ottobre.

Questa mattina sono arrivati sul posto il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, accompagnato da Giuseppe Mazzullo, Comandante provinciale dei Carabinieri. L’occasione per fare il punto sulla situazione e individuare le strategie utili a superare l’emergenza.

«Lavoriamo senza sosta ma il comune è ancora isolato», aveva dichiarato nelle scorse ore proprio il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà.

