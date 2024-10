Costarella fa il punto con Occhiuto: «Sulle infrastrutture necessario il supporto del governo»

danni da maltempo

CATANZARO «Stiamo intervenendo sulla viabilità e aiutando le famiglie e le imprese a pulire». Lo afferma Domenico Costarella, il dg della Protezione civile della Regione, in un punto sui danni dovuti all’emergenza maltempo insieme al presidente Roberto Occhiuto attraverso il profilo Instagram del governatore calabrese.

Costarella ha parlato di «situazione difficile nel Lametino» e «particolarmente brutta a Maida» ma il quadro generale non si può comprendere appieno «se non si va sul posto, in vista anche anche del rapporto dell’evento che stiamo redigendo per richiedere in seguito il supporto del Governo».

«Perché – ha spiegato il dg della Protezione civile regionale – ne abbiamo necessità a livello di attività infrastrutturale ma non a livello emergenziale perché siamo riusciti a gestire la situazione direttamente, proprio come Regione, organizzandoci con i territori in maniera articolata sia con il volontariato sia con i nostri funzionari». Nel post di Instagram quindi Occhiuto aggiunge: «Facciamo intanto la ricognizione dei danni anche per le imprese avendo fatto la delibera così da chiedere al governo di darci una mano». (c. a.)

