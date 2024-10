“Energia in Periferia”, a Catanzaro il progetto per sostenere le famiglie più bisognose

l’iniziativa

CATANZARO Un aiuto economico per le famiglie coinvolte e anche un percorso di educazione e sensibilizzazione all’uso virtuoso e responsabile dell’energia. Approda a Catanzaro “Energia in Periferia”, progetto promosso dalla Fondazione Banco Energia insieme a Edison e Adicomsum con l’obiettivo di ridurre la povertà energetica ma anche di intervenire a sostegno delle fasce più disagiate della popolazione in termini di contributo al pagamento delle bollette. Il progetto, che riguarda 100 famiglie di Catanzaro, è stato presentato in una conferenza stampa alla “Casa delle Culture”.

La conferenza stampa

Silvia Pedrotti, responsabile di Banco Energia, così illustra “Energia in Periferia: «Siamo nati nel 2016 con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti di contrasto della povertà energetica. Un problema che è solo una spetto della povertà più ma che influisce in modo significativo sulla vita quotidiana delle persone. E’ il secondo progetto che promuoviamo in Calabria, che in questo ambito ha problemi di incidenza molto forti». Quindi l’intervento di Massimo Quaglini, amministratore delegato Edison Energia: «Insieme al Banco Energia e con le varie associazioni che volta per volte si aggregano sul territorio ci prefiggiamo di realizzare iniziative che vanno incontro alle esigenze di contrasto alla povertà energetica, che è un tema molto sentito. Come operatore energetico presente sul territorio Edison ha una responsabilità per questo cerchiamo di andare incontro alle esigenze di chi ha meno risorse. In questo caso – ha proseguito Quaglini – doniamo un determinato ammontare per il pagamento delle bollette a cento famiglie e mettiamo a disposizione dei tutor per spiegare come utilizzare al meglio i consumi in modo da minimizzare i costi». A sua volta Michele Gigliotti, presidente di Adiconsum, ha evidenziato: «Siamo partner di questo progetto perché vogliamo dare una mano alle famiglie bisognose. Noi come associazione dei consumatori andiamo oltre proponendo anche un’azione di informazione e sensibilizzazione». Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Maria Rita Galati, hanno partecipato anche Nancy Marleida, presidente Asso Agry, Olga Anania, presidente Centro solidarietà di Catanzaro Marina, Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare Calabria. In premessa gli indirizzi di saluto di Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, che ha espresso la soddisfazione e la condivisione del progetto da parte dell’amministrazione Fiorita, e Daniele Gualtieri, segretario della Cisl Magna Graecia, che ha rimarcato l’importanza di iniziative di questo genere per ridurre i gap a vari livelli che ancora penalizzano molti territori calabresi.

