Ritrovata in Germania la 17enne scomparsa mercoledì da Maierato: sta bene

MAIERATO E’ stata ritrovata in Germania, e sta bene, Noemi Luberto, la 17enne di Maierato che aveva fatto perdere le tracce da ieri. Lo riferiscono fonti investigative: secondo quanto si è appreso, la ragazza si è allontanata volontariamente da Maierato per raggiungere la madre in Germania. Dopo la sua scomparsa come da protocollo la Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale persone scomparse a seguito della segnalazione dei familiari della minore.

