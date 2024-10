il fatto

VIBO VALENTIA Sono ore di apprensione a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, per la scomparsa di una diciassettenne. La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse a seguito della segnalazione dei familiari della minore che si è allontanata dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso.

